Lagarde benadrukt dat rentebeleid ECB afhangt van data

Het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) is afhankelijk van de economische data die de centrale bank krijgt over onder meer inflatie en economische groei. Dat heeft ECB-president Christine Lagarde benadrukt in een toelichting op het besluit om de rente in de eurozone voor het eerst sinds 2019 te verlagen. De ECB zal per beleidsvergadering een beslissing nemen over de rente, aldus Lagarde.

“We blijven een data-afhankelijk beleid voeren en zijn niet vastgelegd op een vooraf bepaald rentepad. Het is een ‘meeting by meeting’ benadering”, verklaarde de Française die in de persconferentie ook stilstond bij de geallieerde invasie van Normandië, oftewel D-day, exact tachtig jaar geleden. “We hebben data nodig, nog meer data en analyse van die data om te zien of we op koers liggen op het inflatiepad.”

Ze stelde dat er ook veel onzekerheid is over “de snelheid waarmee de ECB reist” en de timing van verdere renteverlagingen. Ook waarschuwde ze dat er nog “veel hobbels in de weg” zullen zijn. Lagarde verwees daarbij met name naar de impact van loonstijgingen op de inflatie. “Ik ga niet vandaag vertellen wat we in de toekomst gaan doen”, voegde Lagarde verder toe.

De ECB verlaagde donderdag het belangrijkste rentetarief in het eurogebied met een kwart procentpunt, van het recordniveau van 4 procent naar 3,75 procent, zoals algemeen was verwacht op de financiële markten. Beleidsmakers bij de centrale bank in Frankfurt hadden al langer gehint dat deze maand de rente verlaagd zou gaan worden.