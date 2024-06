Met kaartspel Albert Heijn alle EK-acties van supermarkten bekend

Met het kaartspel van Albert Heijn is ook de laatste grote Oranje-actie van de Nederlandse supermarkten bekend. Klanten van de grootste supermarktketen van Nederland krijgen bij elke 15 euro aan boodschappen twee kaarten met daarop spelers van het Nederlands elftal of bondscoach Ronald Koeman. Ook Lidl zet dit EK in op voetbalplaatjes.

Supermarktketens Jumbo en PLUS kwamen ook met acties die enigszins op elkaar lijken. Jumbo-klanten krijgen bij besteding van minstens 50 euro een oranje ‘juichspencer’, waarmee het bedrijf na het WK in Qatar in 2022 bleef zitten omdat ze waren gebruikt in een omstreden commercial met hossende bouwvakkers. Bij de ‘Buurthempies’ van PLUS staat de naam van de plaats van de PLUS-supermarkt achterop een oranje hemd.

Eerder werd al duidelijk dat supermarkten en andere bedrijven rond dit EK weer volop willen uitpakken, na de terughoudendheid rond het omstreden WK in Qatar en in mindere mate de corona-editie van het EK in 2021. Voor consumentenmerken zijn voetbaltoernooien geliefde evenementen omdat groepen vrienden en familie de wedstrijden massaal aangrijpen om samen te kijken en daarbij de nodige drankjes en etenswaren te nuttigen.