Noodlijdend Frans IT-bedrijf Atos stelt redding opnieuw uit

Het noodlijdende Franse IT-concern Atos heeft een beslissing over zijn financiële redding opnieuw vooruitgeschoven. Atos, dat ook in Nederland diensten levert aan overheidsinstellingen en bedrijven, onderhandelt over twee overnamevoorstellen.

De beslissing daarover is nu uitgesteld tot volgende week. De onderhandelaars hebben meer tijd nodig om de financiering van de voorstellen te bestuderen. Banken en schuldeisers hadden Atos oorspronkelijk tot 26 april de tijd gegeven om met een reddingsplan te komen.

Atos was ooit een van de grootste techbedrijven van Frankrijk. Door boekhoudschandalen en zich opstapelende schulden, raakte het bedrijf aan de rand van de afgrond. Maar hoewel Atos het afgelopen jaar 90 procent van zijn waarde heeft verloren, blijft het een belangrijke IT-dienstverlener in Frankrijk. Atos heeft daar onder meer het leger en de nucleaire energie als klant. Ook is het bedrijf verantwoordelijk voor de cyberbeveiliging van de Olympische Spelen in Parijs deze zomer.