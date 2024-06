Rabobank voorspelt ‘bescheiden’ groei Nederlandse economie

De Nederlandse economie zal dit jaar ‘bescheiden’ groeien en aantrekken in 2025. Dat voorspelt RaboResearch, het onderzoeksbureau van de Rabobank.

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal onverwacht met 0,1 procent. Toch verwachten de economen van Rabobank voor heel 2024 een bescheiden groei van 0,4 procent. Voor 2025 verwachten ze verder herstel, met een groei van 1,3 procent.

De plannen uit het coalitieakkoord van de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben dit en volgend jaar nog beperkte invloed op de cijfers, volgens de onderzoekers. Maar de aangekondigde aanpassingen in de inkomstenbelasting zullen zorgen voor een kleine plus in de koopkracht voor alle inkomensgroepen, stellen zij. Lagere inkomensgroepen profiteren relatief meer, onder meer door hogere toeslagen.

Het aantal mensen dat in armoede leeft, zal minder hard stijgen, verwacht RaboResearch en de koopkracht zal onder het nieuwe kabinet verbeteren. De Rabo-economen verwachten dat de inflatie de komende jaren blijft stijgen, met 2,2 procent in 2025 en 2,5 procent in 2026. Eerder gingen ze uit van respectievelijk 2,0 en 2,1 procent. De verhoging komt mede door mogelijke Amerikaanse importheffingen en de in het coalitieakkoord voorgestelde btw-verhoging op culturele goederen en diensten.

De door het nieuwe kabinet aangekondigde bezuinigingen op onderwijs en innovatie, zoals het afschaffen van het resterende deel van het Nationale Groeifonds, kunnen het toekomstig groeivermogen van de economie onder druk zetten, waarschuwt RaboResearch. Veel hangt ook af van internationale ontwikkelingen. Zo zal een mogelijke herverkiezing van Donald Trump in de VS volgens de economen een negatief effect hebben op de Nederlandse industrie en transsportsector.