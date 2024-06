Robinhood breidt met overname Bitstamp uit in Europa

Beleggingsapp Robinhood koopt het Europese handelsplatform voor cryptomunten Bitstamp voor 200 miljoen dollar (183 miljoen euro). Met de deal hoopt het Amerikaanse bedrijf sneller te kunnen uitbreiden buiten de Verenigde Staten. Ook breidt Robinhood hiermee zijn activiteiten uit op de markt voor cryptomunten, die de laatste maanden een hausse doormaakt.

“De overname van Bitstamp is een grote stap bij het laten groeien van onze cryptoactiviteiten”, zei algemeen directeur Johann Kerbrat van de cryptodivisie van Robinhood. Volgens hem geniet de beurs van Bitstamp ook al jarenlang veel vertrouwen en heeft het platform daardoor “veerkracht” getoond tijdens schommelingen in de waarde van cryptomunten.

Bitstamp heeft onder andere in Nederland een verplichte registratie voor cryptodienstverleners. Ook in andere landen van de Europese Unie heeft het bedrijf toestemming om de handel in munten als de bitcoin en ether te faciliteren. Daarnaast is het bedrijf met hoofdkantoor in Luxemburg actief in Azië en het Verenigd Koninkrijk.