Sommige groenten in winkel iets duurder door regen, stelt branche

Sommige groenten in de supermarkt zijn iets duurder door de vele regen van de afgelopen tijd, meldt branchevereniging GroentenFruit Huis. Onder meer land- en tuinbouworganisatie (LTO) zei onlangs dat gewassen in de akkerbouw door de hevige regen zijn beschadigd en dat veel telers hun gewassen pas later kunnen zaaien, planten en potten. Consumenten merken daar nu ook wat van, zegt directeur Richard Schouten van GroentenFruit Huis.

Volgens Schouten hebben telers heel plaatselijk last van het water. “Sommigen hebben problemen met oogsten omdat velden zijn verregend. Een paar kilometer verder is er niks aan de hand”, zegt hij. Het is voor sommige telers moeilijker om producten te leveren, maar andere ondernemers kunnen die gaten opvullen. In de supermarkten zijn daarom geen lege schappen, stelt hij.

Sommige spinazieteelten kunnen volgens Schouten verregend zijn. Hij wil echter niet zeggen voor welke groenten consumenten meer geld moeten neerleggen.

Niet alle soorten groenten en fruit hebben last van de regen, benadrukt Schouten. Gewassen die in kassen groeien, zoals tomaten, worden niet te nat. Ook fruit dat buiten onder een afdak groeit, bijvoorbeeld aardbeien, kampt niet met deze problemen.

Het is gunstig dat het de komende dagen minder lijkt te gaan regenen, aldus Schouten. Hij zegt dat gewassen die nu in de grond zitten weer opdrogen.