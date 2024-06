Sportmerk Lululemon grote winnaar op Wall Street na cijfers

Lululemon behoorde donderdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De Canadees-Amerikaanse sportkledingfabrikant, onder andere bekend van yogaleggings, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook verhoogde het sportmerk zijn winstverwachting voor het hele jaar. De vooruitzichten voor de jaaromzet bleven wel onveranderd. Volgens topman Calvin McDonald verkoopt het bedrijf vooral meer artikelen waarop hogere winstmarges worden behaald. Ook gaat het bedrijf meer eigen aandelen inkopen. Het aandeel werd 4,5 procent hoger gezet.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 38.750 punten. De brede S&P 500-index steeg juist 0,1 procent tot 5357 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 17.216 punten. De S&P 500 en de Nasdaq sloten woensdag nog op nieuwe recordstanden, dankzij een sterke koerswinst van beurslieveling Nvidia.

Nvidia zette de opmars voort en won 2 procent. De ontwerper en verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) steeg een dag eerder al ruim 5 procent en brak voor het eerst door de grens van 3 biljoen dollar aan beurswaarde. Nvidia haalde daarmee Apple in en is nu na Microsoft het waardevolste bedrijf op de Amerikaanse beurzen.

Apple zakte 0,1 procent en Microsoft won 0,1 procent. Volgens berekeningen van persbureau Bloomberg zijn Microsoft, Nvidia en Apple meer waard dan alle beursgenoteerde bedrijven in China, exclusief de bedrijven op de beurs in Hongkong.

Five Below kelderde zo’n 15 procent, na publicatie van de kwartaalcijfers. De Amerikaanse discountwinkelketen gaf daarbij een tegenvallende omzetverwachting af voor het huidige kwartaal.

Beleggers verwerkten daarnaast het besluit van de Europese Centrale Bank om de rente in de eurozone voor het eerst sinds 2019 te verlagen. Op Wall Street wordt gehoopt dat de Federal Reserve later dit jaar ook begint met het verlagen van de rente.

Voorbeurs werd nog bekendgemaakt dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is uitgekomen op 229.000 Dat was iets meer dan kenners hadden verwacht.

De euro was 1,0885 dollar waard, tegen 1,0868 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 74,45 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent meer op 78,77 dollar per vat.