Statistiekbureau Italië verhoogt groeiverwachting economie

De economie van Italië zal dit jaar sterker groeien dan eerder werd verwacht, aldus het Italiaanse statistiekbureau Istat. Volgens Istat zou de derde economie van de eurozone nu met 1 procent moeten groeien in 2024. Eerder werd op 0,7 procent gerekend door Istat.

Het bureau wijst daarbij op een hogere binnenlandse consumptie, geholpen door de sterke arbeidsmarkt en loonstijgingen. Voor volgend jaar wordt dan een plus van 1,1 procent van het Italiaanse bruto binnenlands product verwacht. Vorig jaar bedroeg de groei nog 0,9 procent.

De voorspelling van Istat voor 2024 komt overeen met die van de regering van premier Giorgia Meloni. De regering in Rome stelde in april juist nog haar verwachtingen naar beneden bij, want eerder werd door minister van Economische Zaken Giancarlo Giorgetti nog een plus van 1,2 procent voorzien voor dit jaar.

De Italiaanse centrale bank is wat minder optimistisch, want die rekent voor 2024 op een groei van 0,6 procent.