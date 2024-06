Turkish Airlines gaat eigen vliegtuigonderdelen maken

Turkish Airlines is van plan zelf onderdelen te gaan maken voor vliegtuigen, zoals stoelen en motoronderdelen, om zo minder afhankelijk te zijn van toeleveranciers en ook de Turkse luchtvaartindustrie te helpen groeien. Dat heeft voorzitter Ahmet Bolat gezegd op de jaarvergadering van luchtvaartbrancheorganisatie IATA in Dubai.

Deze week werd nog bekend dat Turkish Airlines in gesprek is met Boeing over een order voor 250 nieuwe vliegtuigen. Bij die deal zou ook de binnenlandse productie van onderdelen behoren. Turkish Airlines maakt al wel stoelen voor sommige vliegtuigen van Boeing en Airbus in dienst van de maatschappij, maar is nu van plan die productie op te voeren en daarbij ook stoelen te gaan verkopen aan andere maatschappijen voor gebruik in de business class.

Bolat zegt dat het voor iedereen gunstig zou zijn als er onderdelen in Turkije gemaakt worden. Het land kan volgens hem dan een betrouwbare toeleverancier aan de luchtvaart gaan worden. Dankzij het sterke herstel van de sector van de coronacrisis worden grote bestellingen geplaatst bij vliegtuigbouwers en ook toeleveranciers. Dat heeft geleid tot langere levertijden en gebrek aan bepaalde onderdelen.

Turkish Airlines begon ongeveer tien jaar geleden met een project voor eigen stoelenproductie. Dat is volgens Bolat nu “volwassen genoeg” om stoelen voor de businessclass te gaan maken voor de maatschappij. Grote leveranciers van stoelen en interieuren van vliegtuigen zijn met name het Franse Safran en het Amerikaanse Rockwell Collins. Eind vorig jaar sloot Turkish Airlines nog een deal om meer dan tweehonderd vliegtuigen van Airbus te kopen.