Vakbond wil met Roompot/Landal Greenparks praten over verhuizing

Vakbond FNV Recreatie wil in gesprek met de directie van Roompot/Landal Greenparks over de verhuizing van de kantoren naar Amsterdam. De vorig jaar gefuseerde vakantieconcerns willen hun Nederlandse kantoren grotendeels samenvoegen in Amsterdam. Veel medewerkers van de locaties in Goes, Zwolle en Den Haag willen volgens vakbondsbestuurder Carlo Snoek niet met hun gezin verhuizen naar Amsterdam.

Deze week heeft de vakbond gesprekken gevoerd met medewerkers van Roompot/Landal Greenparks. Veel werknemers hebben volgens Snoek het gevoel dat ze gedwongen worden om mee te verhuizen. Ze zouden niet zijn betrokken bij het in hun ogen abrupt genomen besluit. In januari kregen ze nog te horen dat de kantoren blijven bestaan.

FNV Recreatie wil nu met de directie procedureafspraken maken voor de verplaatsing en de positie van medewerkers hierin verbeteren. Sommige medewerkers willen volgens Snoek liever op hun eigen plek blijven werken en de vakbond wil met Roompot/Landal Greenparks afspraken maken over bijvoorbeeld thuiswerken. Het is nog niet bekend wanneer de gesprekken plaatsvinden.

Mogelijk moeten zo’n vijfhonderd werknemers meeverhuizen, stelt de vakbondsbestuurder. Van een aantal afdelingen is nog niet duidelijk of zij meegaan naar Amsterdam, waar huizen vaak duurder zijn dan in veel andere plekken in Nederland. Roompot/Landal Greenparks is in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR. Vanaf het najaar gaat de vakantieaanbieder verder als Landal.