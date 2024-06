Van Rij: spaartaksarrest heeft grote gevolgen voor schatkist

Het arrest van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing in box 3, in de volksmond ook wel de spaartaks genoemd, heeft grote gevolgen voor de schatkist en voor de uitvoering door de Belastingdienst. Dat laat demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) in een eerste reactie weten. Hij laat de precieze consequenties nog in kaart brengen.

Van Rij denkt voor dat onderzoek zo’n acht weken nodig te hebben. “Mogelijk is dan nog niet alles uitgezocht”, waarschuwt hij alvast, “wel wordt dan aangegeven welke mogelijkheden zijn verkend en waar nog eventuele vraagstukken zitten.” Een politiek besluit over hoe om te gaan met deze uitspraak, is aan het nieuwe kabinet.

De Hoge Raad zet opnieuw een streep door de manier waarop belasting wordt geheven over het rendement op vermogen. Ook nu daarbij onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende vermogenscategorieën, zoals spaargeld, beleggingen en vastgoed, blijft de belasting volgens de hoogste rechter strijdig met het eigendomsrecht en het verbod op discriminatie.

Door dit arrest loopt de overheid mogelijk vele miljarden aan belastingopbrengsten mis. Het nieuwe kabinet dat binnenkort aantreedt, wordt daarmee direct opgezadeld met een enorme tegenvaller.

Belastingplichtigen voor wie de uitspraak van de Hoge Raad gevolgen heeft, hoeven zelf voorlopig niets te doen. Zij krijgen eerst een brief van de Belastingdienst.

Van Rij sleutelt in nauwe samenwerking met de Tweede Kamer nog aan een nieuw stelsel waarin belasting wordt geheven op basis van werkelijk behaald rendement op vermogen. Het arrest van de Hoge Raad “lijkt vooralsnog in lijn” met wat tot dusver op papier is gezet, aldus de staatssecretaris.