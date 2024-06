Weg vrij voor nieuwe IMF-miljoenen in Suriname

Medewerkers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben een voorlopige overeenkomst gesloten met Suriname die de weg vrijmaakt voor bijna 62 miljoen Amerikaanse dollar aan financiële steun. Het Zuid-Amerikaanse land maakt meer werk van structurele hervormingen die een nieuwe schuldencrisis moeten voorkomen, stelde het hoofd van de IMF-missie in Suriname Anastasia Guscina. Maar bepaalde “kwantitatieve doelen” heeft de Surinaamse regering onder leiding van Chan Santokhi nog niet gehaald, zei ze ook.

Als de top van het IMF de overeenkomst goedkeurt, worden de miljoenen overgemaakt. Daarmee zou de totale financiële steun voor Suriname van het fonds uit Washington uitkomen op ruim 384 miljoen dollar.

De hulp is nodig omdat Suriname na financieel wanbeheer onder de voormalige president Desi Bouterse en de impact van de coronacrisis praktisch bankroet was. Eind 2021 maakten het IMF en Suriname afspraken over een driejarig programma om de overheidsfinanciën te stabiliseren. Dat gaat wel gepaard met pijnlijke maatregelen voor de grotendeels verarmde Surinamers, zoals het afbouwen van subsidies die energie betaalbaar moeten houden.