Aandacht voor Amerikaans banenrapport op beurzen

Op de Amsterdamse beurs letten beleggers vrijdag vooral op het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. De banengroei in de grootste economie ter wereld speelt een belangrijke rol in het rentebesluit van de Federal Reserve. Eerder deze week meldde loonstrookverwerker ADP al dat er in de Amerikaanse private sector in mei minder banen zijn bijgekomen dan verwacht.

In het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid worden ook de banen in de publieke sector meegenomen. Bij tekenen van een afzwakkende arbeidsmarkt zou de Fed mogelijk eerder geneigd zijn de rente te verlagen. De Amerikaanse centrale bank vergadert volgende week over de rente. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente dan nog onveranderd zal laten om de hardnekkige inflatie te bestrijden.

De Europese Centrale Bank (ECB) besloot donderdag wel om de rente voor het eerst sinds 2019 te verlagen. Of de centrale bank de rente in de komende maanden verder gaat verlagen, is echter onzeker. President Christine Lagarde benadrukte dat de ECB geen vooraf vastgelegd rentepad volgt, maar dat per vergadering zal worden gekeken naar de economische gegevens en de inflatie om het renteniveau te bepalen.

De AEX lijkt licht hoger te gaan beginnen. De hoofdindex klom donderdag 0,5 procent tot een nieuw slotrecord van 923,36 punten. De Aziatische beurzen gingen overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio verloor 0,1 procent. De beurzen in Hongkong en Shanghai daalden 0,8 en 0,5 procent, ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Chinese export in mei. De import nam echter minder sterk toe dan voorzien, door de aanhoudende zwakke consumentenbestedingen in eigen land.

ING, muziekconcern UMG en levensmiddelenconcern Unilever zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. De kenners van de Britse bank Barclays werden positiever over ING en voegden het aandeel aan de kooplijst toe. UMG werd daarentegen door analisten van CFRA van de kooplijst gehaald. Investeringsbank Redburn verhoogde het advies voor Unilever naar kopen.

De Duitse investeringsbank Berenberg schroefde het koersdoel voor ASMI flink op en handhaafde het koopadvies voor de chiponderneming. Investeringsmaatschappij CVC, die in april naar de Amsterdamse beurs ging, kreeg koopadviezen van Citigroup en Barclays.

De euro noteerde op 1,0888 dollar tegen 1,0886 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 75,70 dollar per vat. Brentolie steeg ook 0,2 procent in prijs tot 79,99 dollar per vat.