ACM: 1 op 10 consumenten wisselt via verkoper van energiecontract

Een op de tien consumenten is vorig jaar overgestapt naar een andere energieleverancier nadat zij waren gezwicht voor een aanbod via de telefoon of van een verkoper aan de deur. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dit gebeurde terwijl de toezichthouder in diezelfde periode juist meermaals heeft opgetreden tegen “misleidende werving” bij telefonische verkoop van energiecontracten.

“Een energiecontract is een ingewikkeld product. Daarom raadt de ACM consumenten aan om tarieven altijd zelf rustig in de eigen tijd te bestuderen en te vergelijken en nooit tijdens het verkoopgesprek akkoord te gaan met een nieuw contract”, stelt de marktwaakhond.

Zo kreeg energieleverancier Hollandse Energie Maatschappij (HEM) in april nog een boete van 1,1 miljoen euro van de ACM. Die werd opgelegd voor misleiding bij de verkoop van contracten via de telefoon. Medewerkers die namens HEM belden om nieuwe klanten te werven, waren volgens de toezichthouder onduidelijk over de voorwaarden en tarieven van de contracten. Daardoor “hadden klanten vaak pas later door dat zij onder valse voorwendselen waren overgezet naar een duur contract van HEM”, stelde de ACM destijds.

HEM heeft onlangs toegezegd voor minstens drie jaar te stoppen met het telefonisch werven van klanten. Ook gaat de energieleverancier geld aan sommige klanten terugbetalen, omdat een deel te veel heeft betaald voor gas en elektriciteit. “We hebben geconcludeerd dat telefonische acquisitie, ondanks alle inspanningen om het goed te doen, geen geschikt middel is gebleken om klanten te werven”, onderbouwde HEM-directeur Tarik Azaaj die beslissing.

De meeste consumenten sluiten volgens de ACM nog altijd een nieuw energiecontract af via de website van een energiebedrijf, in totaal 35 procent. Ruim een op de vijf doet dat via een vergelijkingssite, 14 procent per mail, telefonisch of schriftelijk via de klantenservice.