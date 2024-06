Beurzen New York lager na veel beter dan verwacht banenrapport

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag lager geopend. Beleggers op Wall Street ontvingen een belangrijk rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt dat veel beter uitviel dan verwacht. Dat banencijfer speelt ook een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve.

Volgens het ministerie van Arbeid kwamen er in mei 272.000 banen bij in de Verenigde Staten. Economen rekenden in doorsnee op 180.000 nieuwe banen. Bij een sterke arbeidsmarkt kan langer worden gewacht met een renteverlaging. Die verwachting werd dan ook sterker door het cijfer. Mogelijk komt de Fed pas in december met een eerste renteverlaging. De centrale bank vergadert volgende week opnieuw over de rente. Voor dat rentebesluit komen ook nog de gegevens over de Amerikaanse inflatie in mei.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 38.782 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,3 procent tot 5334 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 17.113 punten.

GameStop kan ook op aandacht rekenen. Beleggers wachten op de livestream van financieel analist Keith Gill. Gill, beter bekend als ‘Roaring Kitty” verschijnt later op de dag voor het eerst in drie jaar weer live op YouTube. Eerder deze week deelde Gill al screenshots waaruit bleek dat hij een grote positie in de verkoper van videogames bezat. Mogelijk dat hij nu meer uitleg zal geven over die positie en zijn intenties. Het aandeel GameStop zakte 13 procent.

Gill was in 2021 een belangrijke aanjager van de zogeheten Reddit-rally, waarbij kleine beleggers op dat berichtennetwerk elkaar aanmoedigden in GameStop te stappen. GameStop klom donderdag al bijna 48 procent, nadat Gill zijn terugkeer op YouTube aankondigde. Midden mei schoot GameStop ook al flink omhoog, nadat Gill voor het eerst sinds 2021 weer van zich had laten horen op socialmediaplatform X.

Het aandeel GameStop leek vrijdag aanvankelijk flink hoger te gaan openen. Het bedrijf kwam echter eerder dan verwacht met resultaten. De gameketen zag de verkopen afgelopen kwartaal met 29 procent dalen en leed een verlies van 32 miljoen dollar. Ook wil het bedrijf tot 75 miljoen aandelen uitgeven om geld op te halen. Eind mei verkocht het bedrijf al 45 miljoen aandelen.