CBS: groothandelsbedrijven zien kwartaalomzet verder dalen

De groothandel in Nederland heeft voor het vierde kwartaal op rij minder omzet geboekt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling in het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg bijna 6 procent.

Vooral groothandelsbedrijven die industriemachines verkopen hebben het moeilijk, de omzet daalde met bijna 16 procent vergeleken met een jaar eerder. Ook de omzet in de groothandel in ICT-apparatuur, landbouwproducten en non-food ging omlaag. De groothandel in voedingsmiddelen was de enige branche waar de verkopen toenamen.

Volgens het CBS zijn afgelopen kwartaal 92 groothandelsbedrijven failliet verklaard, fors meer vergeleken met de 65 in het eerste kwartaal van vorig jaar. Ook in andere sectoren zoals de transportbranche waren er veel meer faillissementen.

Het ondernemersvertrouwen bij groothandelaren is volgens de onderzoekers verder gedaald in de afgelopen maanden. Ondernemers zien een personeelstekort als belangrijkste belemmering in de bedrijfsvoering. Ook ‘onvoldoende vraag’ naar producten wordt vaak genoemd.