Chinese export stijgt sterker dan verwacht

De Chinese export is in mei sterker gestegen dan verwacht. De stijging van de uitvoer is een opsteker voor de kwakkelende Chinese economie, die sterk afhankelijk is van de buitenlandse vraag naar Chinese goederen. De Chinese overheid hoopt met de verkopen in het buitenland de zwakke consumentenbestedingen in eigen land te compenseren.

De aanhoudende crisis in de vastgoedsector, waar bedrijven onder hun grote schuldenlast dreigen te bezwijken en de huizenprijzen zijn gedaald, zorgt voor een laag vertrouwen onder Chinese consumenten. Die geven daardoor minder geld uit. De import nam daardoor in mei minder sterk toe dan verwacht.

De zwakke binnenlandse vraag heeft veel Chinese producenten ertoe aangezet om in het buitenland naar markten te zoeken. De export steeg vorige maand met 7,6 procent. Economen hadden gerekend op een stijging met 5,7 procent. De import nam toe met 1,8 procent, terwijl er was gerekend op een groei met 4,3 procent. Het handelsoverschot kwam in mei uit op bijna 83 miljard dollar.