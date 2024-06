DNB: energierekening weer even betaalbaar als voor energiecrisis

De betaalbaarheid van de energierekening is weer terug op het niveau van voor de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Gemiddeld zijn Nederlanders volgens De Nederlandsche Bank dit jaar ongeveer 4 procent van hun besteedbaar inkomen kwijt aan gas en stroom, tegenover 7 procent tijdens de piek in 2022 en 4 procent in 2021. In 2022 stegen de energieprijzen in Europa snel, mede door de afhankelijkheid van Russisch gas.

Inmiddels zijn de energieprijzen flink gedaald en de lonen gestegen, met een betere betaalbaarheid van de energierekening tot gevolg. De verwachting is dat gas de komende jaren nog wat goedkoper wordt. De stroomrekening wordt juist duurder door onder meer hogere elektriciteitsprijzen en toenemende netbeheerkosten.

Het beoogde kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB wil de energiebelasting op gas verlagen. In dat geval zou de energierekening een nog kleiner onderdeel van het inkomen gaan vormen. In 2025 gaat dan gemiddeld 3,7 procent van het inkomen op aan energie, tegenover 4 procent zonder de belastingverlaging. In 2026 wordt dat 3,3 procent in plaats van 3,6 procent.