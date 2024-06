Duitse economie wint komende jaren aan kracht, zegt Bundesbank

De Bundesbank verwacht dat de Duitse economie in 2024 langzaam aan kracht zal winnen. Volgens een nieuwe voorspelling van de Duitse centrale bank zal de grootste economie van de eurozone dit jaar met 0,3 procent groeien. Dat is iets minder dan de eerdere groeiprognose van 0,4 procent. Voor 2025 en 2026 wordt een sterkere groei voorzien van de belangrijkste handelspartner van Nederland.

In 2025 zal het Duitse bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, versnellen tot 1,1 procent en in 2026 tot 1,4 procent. “De Duitse economie komt langzaam uit de periode van economische zwakte”, zei Bundesbank-president Joachim Nagel in een verklaring. “Huishoudens profiteren van een sterke loongroei, een geleidelijke daling van de inflatie en een stabiele arbeidsmarkt.”