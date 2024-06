Duitse vakbond roept Hamburgse havenwerkers op vrijdag te staken

De Duitse vakbond ver.di heeft medewerkers in de haven van Hamburg opgeroepen vrijdag het werk neer te leggen. Daarmee hoopt de bond de eisen voor een nieuwe cao voor ongeveer 11.500 werknemers van Duitse Noordzeehavens extra kracht bij te zetten. Gesprekken met werkgevers op donderdag hebben namelijk nog geen resultaat opgeleverd.

“Het aanbod van de werkgevers is volstrekt ontoereikend”, stelt vakbondsonderhandelaar Maren Ulbrich. “Het betekent geen reële loonsverhoging voor de werknemers en ook de sociale component is volstrekt onvoldoende. Dit is geen respect voor de havenarbeiders en veel te weinig.” Volgens Ulbrich hebben werknemers een “aanzienlijke” loonsverhoging nodig om de gestegen kosten van levensonderhoud te kunnen betalen.

Ver.di eist onder meer een verhoging van de uurlonen met drie euro. Ook wil de bond een verhoging van de ploegentoeslagen. De onderhandelingen zijn nog niet vastgelopen: op 17 en 18 juni vindt een nieuwe onderhandelingsronde plaats.

Het is niet de eerste keer dat het werk wordt neergelegd door Duitse havenwerkers, stelt ver.di. Twee jaar geleden gingen de cao-onderhandelingen ook al gepaard met stakingen, die havens destijds voor ongeveer tachtig uur lamlegden.