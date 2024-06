Duitse verzekeraars: minstens 2 miljard schade door watersnood

De schade voor verzekeraars door de overstromingen in het zuiden van Duitsland bedraagt minstens 2 miljard euro. Dat zegt de brancheorganisatie voor Duitse verzekeraars GDV in een voorlopige schatting. Daarbij wordt gezegd dat er nog veel onzekerheid is over de totale schade omdat er nog steeds sprake is van hoogwater in de rivier de Donau in de deelstaat Beieren.

Door de overstromingen in Beieren en Baden-Württemberg zijn zeker zes doden gevallen. Duizenden mensen moesten hun huizen verlaten omdat die onder water kwamen te staan. Ook leidde het noodweer tot een grootschalige verstoring van het treinverkeer en de ontsporing van een trein na een aardverschuiving.

Als het hoogwater voorbij is, kan volgens GDV beter in kaart worden gebracht wat de schade is. De branchevereniging zegt dat mensen zo snel mogelijk helpen met het afwikkelen van schadeclaims nu prioriteit heeft.