ECB-president Lagarde: strijd tegen inflatie nog niet voorbij

De strijd van de Europese Centrale Bank (ECB) tegen de inflatie is nog niet voorbij en beleidsmakers van de bank moeten daarom waakzaam blijven. Dat schreef ECB-president Christine Lagarde in een opinieartikel dat in verschillende Europese kranten is verschenen. Op donderdag kwam de ECB wel met de eerste renteverlaging sinds 2019 nu de inflatie in het eurogebied flink is afgezwakt.

Volgens Lagarde ziet de centrale bank in Frankfurt vooruitgang op veel fronten. “Maar er is nog een lange weg te gaan voordat de inflatie uit de economie is geknepen”, aldus de ECB-voorzitter. Ze gaf aan dat het monetair beleid restrictief zal blijven zolang als nodig is om prijsstabiliteit op de langere termijn te waarborgen. “Met andere woorden, we houden nog een tijdje onze voet op de rem, hoewel we niet meer zo hard drukken als eerder.”

De renteverlaging van donderdag was alom verwacht op de financiële markten. Het belangrijkste rentetarief in de eurozone gaat nu met een kwart procentpunt omlaag, van het recordniveau van 4 procent naar 3,75 procent. In de toelichting op dat rentebesluit benadrukte Lagarde dat verdere renteverlagingen afhankelijk zijn van de economische gegevens die de ECB krijgt en dat per vergadering een besluit wordt genomen. Veel economen verwachten dat de ECB in juli de rente onveranderd laat en dat in september en december de rente dan opnieuw wordt verlaagd.