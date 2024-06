Haven Antwerpen waarschuwt voor vertraging scheepvaart om olielek

De haven van Antwerpen heeft donderdagmiddag een olielek geconstateerd bij een van de containerdoks. Dat meldt havenbedrijf Port of Antwerp Bruges vrijdag. Het lek is ontstaan tijdens bunkeren, waarbij schepen worden voorzien van brandstof. Volgens de haven blijven de terminals operationeel, maar leidt de situatie wel tot vertragingen voor de scheepvaart.

Door de situatie moeten schepen namelijk worden omgeleid. De havendiensten ruimen de olie op waarvoor verschillende schepen worden ingezet. “We monitoren vanuit de lucht om de schepen bij te sturen en de situatie in kaart te brengen. Er wordt met man en macht gewerkt om de vervuiling op te ruimen”, aldus de haven.

Na het vinden van het lek heeft de haven de situatie in kaart gebracht. Daaruit is gebleken dat achttien schepen zijn vervuild en dat er olie is gevonden in de Schelde en de vaargeul van het Deurganckdok. “Besmeurde schepen mogen niet vertrekken voordat ze gereinigd zijn. Daarnaast moet het vaarwater zo snel mogelijk worden schoongemaakt”, legt de Antwerpse haven in een verklaring uit.