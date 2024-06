Huizenprijs stijgt tot 2027 jaarlijks minstens 4 procent, schat DNB

Huizenkopers hoeven de komende jaren nog niet te rekenen op prijsverlagingen, na het bereiken van een nieuw recordniveau in april. In een nieuwe raming gaat De Nederlandsche Bank uit van stijgingen van jaarlijks minstens 4 procent tot en met 2026. Dat is meer dan het dubbele van waar de toezichthouder een half jaar geleden vanuit ging.

De bijstelling, naar 6 procent in dit jaar en zo’n 4 procent in de komende twee jaar, zijn volgens DNB het gevolg van de nog altijd teruglopende investeringen in de woningbouw. Ook is de hypotheekrente gedaald en zijn de inkomens juist gestegen, waardoor huizenkopers meer geld hebben om uit te geven aan een nieuwe woning. Op de krappe markt drijft dat de prijzen op.

Het betekent volgens Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken bij DNB, dat met name starters weer “terug zijn waar ze waren”. De afgelopen tijd hadden zij door de dalende prijzen juist weer wat vaker de kans om een woning te kopen. Volgens de toezichthouder heeft maar een kleine 40 procent van de huishoudens dit jaar voldoende inkomen om een woning van een gemiddelde prijs (452.000 euro) te financieren.

“Het is een enorme open deur om in te trappen om te zeggen dat de huizenmarkt nog steeds erg krap is. Er is hier maar één oplossing voor en dat is bouwen. Zowel koophuizen als huurhuizen”, zegt Sleijpen.