ING bij stijgers in licht hogere AEX na koopadvies

ING behoorde vrijdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak, die een nieuw tussentijds recordniveau aantikte. Het financiële concern profiteerde van een adviesverhoging door de Britse bank Barclays en won ruim 1 procent. Beleggers kijken verder vooral uit naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt.

De banengroei in de grootste economie ter wereld speelt een belangrijke rol in het rentebesluit van de Federal Reserve. Bij tekenen van een afzwakkende arbeidsmarkt zou de Fed mogelijk eerder geneigd zijn de rente te verlagen, wat gunstig is voor beleggingen in aandelen. De Amerikaanse centrale bank vergadert volgende week over de rente. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente dan nog onveranderd zal laten om de hardnekkige inflatie te bestrijden.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 926,88 punten. De hoofdindex steeg een dag eerder al 0,5 procent tot een nieuw slotrecord van 923,96 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 924,09 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren 0,1 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,2 procent, na een onverwachte daling van de Duitse industriële productie in april.