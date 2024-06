Kleine minnen op Wall Street na beter dan verwacht banenrapport

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine verliezen gesloten. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar het belangrijke rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt dat veel beter uitviel dan verwacht. Dat banencijfer speelt ook een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve.

Volgens het ministerie van Arbeid kwamen er in mei 272.000 banen bij in de Verenigde Staten. Economen rekenden in doorsnee op 180.000 nieuwe banen. Bij een sterke arbeidsmarkt kan langer worden gewacht met een renteverlaging door de Fed. Die verwachting werd gesterkt door het cijfer dat tegelijkertijd ook aangeeft dat de Amerikaanse economie nog altijd goed draait. De centrale bank vergadert volgende week opnieuw over de rente. Voor dat rentebesluit komen ook nog de gegevens over de Amerikaanse inflatie in mei.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 38.798,99 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 5346,99 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 17.133,13 punten.

GameStop stond ook in de belangstelling met een koersval van ruim 39 procent. De verkoper van computerspellen maakte vervroegd tegenvallende kwartaalcijfers bekend en zei ook tot 75 miljoen aandelen te willen uitgeven om geld op te halen. Eind mei verkocht het bedrijf al 45 miljoen aandelen.

Daarnaast verscheen financieel analist Keith Gill, beter bekend als “Roaring Kitty”, voor het eerst in drie jaar weer live op YouTube. Eerder deze week deelde Gill al screenshots waaruit bleek dat hij een grote positie GameStop bezat.

Gill was in 2021 een belangrijke aanjager van de zogeheten Reddit-rally, waarbij kleine beleggers op dat berichtennetwerk elkaar aanmoedigden in GameStop te stappen. GameStop klom donderdag juist nog bijna 48 procent, nadat Gill zijn terugkeer op YouTube aankondigde. Midden mei schoot GameStop ook al flink omhoog, nadat Gill voor het eerst sinds 2021 weer van zich had laten horen op socialmediaplatform X.

De euro noteerde 1,0802 dollar, tegen 1,0806 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 75,32 dollar per vat. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 79,43 dollar per vat.