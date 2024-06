Kwekers kunnen minder Zeeuwse mosselen leveren door de vele regen

Consumenten hebben de komende tijd mogelijk meer moeite om mosselen te kopen. Zeeuwse mosselkwekers kunnen namelijk minder mosselen leveren die op de bodem van de Oosterschelde leven. Dat komt onder andere omdat er meer zoetwater is door de hevige regenval in de afgelopen tijd, meldt de Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur.

Ook hebben Zeeuwse mosselen volgens de mosselproducenten last van schuimalg en zijn de schelpdieren rond deze tijd van het jaar van nature zwakker. “Natuurlijke uitval is voor de mosselkweek een bekend, regelmatig terugkerend fenomeen. Dit jaar treffen de mosselkwekers dit in een grotere hoeveelheid aan”, zegt secretaris Addy Risseeuw.

Er is volgens de producentenorganisatie nog niks te zeggen over de prijzen die consumenten moeten betalen voor mosselen door de tegenvallende oogsten. Mosselen die in netten hangen kunnen volgens de producenten overigens wel goed geoogst worden.