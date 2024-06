Minister gaat ervan uit dat nieuw kabinet begrotingsregels volgt

Demissionair minister Steven van Weyenberg (Financiën) gaat ervan uit dat het nieuwe kabinet zich zal houden aan de Europese begrotingsregels. Dat is “al lang de Nederlandse traditie” en bovendien “een verstandige lijn”, zegt hij.

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) leiden de plannen uit het hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB al volgend jaar tot een overschrijding van de tussen de eurolanden overeengekomen begrotingsnorm. De toezichthouder is daarmee pessimistischer dan het Centraal Planbureau (CPB), dat onlangs op basis van een snelle raming becijferde dat het tekort wel aan de norm zou voldoen.

Van Weyenberg vindt dat het niet aan hem is om het hoofdlijnenakkoord te “recenseren”, maar merkt wel op dat de partijen daarin hebben afgesproken zich aan de Brusselse spelregels te houden. Die schrijven voor dat het begrotingstekort niet hoger mag zijn dan 3 procent van de totale omvang van de economie, en de staatsschuld niet hoger dan 60 procent.

Het nieuwe kabinet buigt zich in augustus over de begroting voor volgend jaar. “En ja, dat kan in potentie ook om nieuwe scherpe keuzes vragen”, zegt Van Weyenberg. “Maar dat is allemaal aan hen.” Hij benadrukt dat het ook in het belang van Nederland zelf is om de begrotingsregels te volgen en “niet te veel rekeningen over te dragen naar de toekomstige generaties”.