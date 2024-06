Poetin wil meer handel door scheepvaart via Noordelijke IJszee

De Russische president Vladimir Poetin wil veel meer goederenhandel via de Noordelijke IJszee tussen Azië en Europa. Volgens Poetin kan dat in de toekomst groeien tot 150 miljoen ton per jaar, van de 36 miljoen ton die vorig jaar via de Noordpoolroute werd vervoerd. Dat zei hij op een economisch forum in Sint-Petersburg.

Die route tussen Azië en Europa is aanzienlijk korter dan via het Suezkanaal of rond Afrika en wordt door de opwarming van de aarde steeds beter toegankelijk voor de scheepvaart. Zo wordt de route gebruikt voor het transport van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) dat wordt geproduceerd op het Siberische schiereiland Jamal naar afnemers in Azië.

Rusland zet ook nucleaire ijsbrekers in om de Arctische vaarroute open te houden. Moskou is van plan nog meer van die ijsbrekers te bouwen om de vaarroute nog langer open te kunnen houden. Veel Russische havens in de Noordpool hebben geen verbindingen met wegen of spoor en zijn dus afhankelijk van de zeevaart. Poetin wil dat er meer landverbindingen worden aangelegd naar die havens.

Milieuactivisten zijn bezorgd dat meer scheepvaart de natuur in de Noordpool schade zal toebrengen.