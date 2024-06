Recessiezorgen zijn volgens DNB definitief verleden tijd

De angst voor een recessie is definitief verleden tijd, zegt De Nederlandsche Bank. Het strenge rentebeleid om de hoge inflatie tegen te gaan zonder de economie al te veel te schaden, heeft volgens de toezichthouder onverwacht goed gewerkt. Dat zegt Olaf Sleijpen, DNB-directeur monetaire zaken, in een toelichting op een optimistischere economische raming.

De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 0,5 procent, in de komende twee jaar steeds met 1,3 procent. Dat is beter dan bij de vorige verwachting in december, toen er voor dit jaar werd uitgegaan van een groei van 0,3 procent en voor volgend jaar een plus van 1 procent. Er is sprake van een recessie bij twee kwartalen krimp op rij.

Volgens Sleijpen komt het gunstigere vooruitzicht door de opleving van de wereldhandel, wat belangrijk is voor de economie van Nederland. Ook zijn de overheid en consumenten veel blijven uitgeven. Daar komt bij dat vanaf komend jaar ook het bedrijfsleven weer bijdraagt aan de groei van de economie, waar deze activiteiten nu nog een negatieve impact hebben.

Consumenten kunnen geld blijven uitgeven door snel gestegen lonen en de flinke toename van de huizenprijzen. Dit jaar pieken de loonstijgingen volgens DNB, de komende jaren nemen die iets af. “Maar ze blijven hoog. Toch wordt de inflatieschok vanuit consumenten bezien pas in 2026 volledig goedgemaakt”, schat Sleijpen. Prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne leidden sinds 2022 tot een historisch groot koopkrachtverlies, wat beetje bij beetje wordt goedgemaakt.