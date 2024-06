Schiphol verwacht deze zomer geen problemen door dichte baan

Schiphol vreest geen problemen deze zomer voor passagiers door onderhoud aan een van de start- en landingsbanen op de luchthaven. Dit meldt een woordvoerder na berichtgeving in De Telegraaf. Hij verwacht niet dat het net zo druk wordt als tijdens de meivakantie en de zomer van twee jaar geleden.

De Zwanenburgbaan is vanaf 17 juni zo’n anderhalve week dicht voor onderhoud en tot halverwege september beperkt beschikbaar. Vliegtuigen moeten daarom vaker andere start- en landingsbanen gebruiken. “Daarmee kunnen we het vliegverkeer afhandelen zoals gepland”, zegt de woordvoerder.

De drukte en lange rijen twee jaar geleden kwamen vooral door personeelstekorten bij onder meer de beveiliging en afhandelaars. Passagiers moesten soms urenlang wachten in de rij en sommigen misten daardoor hun vlucht. Ook toen was een van de start- en landingsbanen dicht voor onderhoud en een bepaalde windrichting verergerde de problemen. Schiphol meldde eerder dat er inmiddels genoeg personeel is om drukte aan te kunnen.