Staatssecretaris Van Rij per november aan de slag bij het IMF

Demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) wordt voorgedragen voor een functie bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. Hij zal per 1 november worden benoemd als plaatsvervangend bewindvoerder van de Nederlands-Belgische kiesgroep, die naast Nederland en België ook andere landen vertegenwoordigt. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag bekendgemaakt.

De benoeming van Van Rij is goedgekeurd door een selectiecommissie, bestaande uit leden van DNB, het ministerie van Financiën en externe experts. “Van Rij heeft volgens de selectiecommissie ruime ervaring in de internationale beleidswereld, is bedreven in het onderhandelen en leidinggeven en is iemand met uitgebreide kennis van de financiële wereld”, stelt DNB in een verklaring.

De raad van bestuur van het IMF bestaat uit 24 leden die 190 lidstaten vertegenwoordigen. Grote landen vertegenwoordigen zichzelf, de andere landen hebben zich verenigd in kiesgroepen. De huidige bewindvoerder van de Nederlands-Belgische kiesgroep is de Nederlander Paul Hilbers. Hij wordt in november na een termijn van vier jaar opgevolgd door een Belg, die de functie opnieuw vier jaar zal bekleden.

Van Rij wordt dus de plaatsvervanger van de nieuwe bewindvoerder, samen met een Oekraïense collega. Naast Nederland en België maken ook onder meer Oekraïne, Roemenië, Israël, Luxemburg en Bulgarije deel uit van de kiesgroep.