Voedselprijzen stijgen drie maanden op rij na maandenlange daling

De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei voor de derde maand op rij gestegen. Hogere prijzen voor granen en zuivelproducten compenseerden de lagere prijzen voor suiker en plantaardige oliën, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Daarvoor daalden de voedselprijzen juist maandenlang. In februari bereikten ze nog het laagste niveau sinds februari 2021.

Graansoorten waren vorige maand 6,3 procent duurder vergeleken met april. Dit kwam door stijgende wereldwijde exportprijzen van graan, een gevolg van de groeiende zorgen over ongunstige omstandigheden voor gewassen. Deze beperken de oogsten voor dit jaar in belangrijke productiegebieden in Noord-Amerika, Europa en de regio rond de Zwarte Zee.

Ook zuivel werd duurder, gedreven door de hogere vraag uit de detailhandel, horeca en catering in aanloop naar de zomervakantie. De prijs werd ook gesteund door verwachtingen in de markt dat de melkproductie in West-Europa op een laag niveau blijft.