VS gaan strategische oliereserves verder aanvullen

De Amerikaanse regering gaat de strategische olievoorraden van de Verenigde Staten verder aanvullen met 6 miljoen vaten. De Amerikaanse overheid vindt het een goed moment om dat te doen nu de olieprijzen de afgelopen tijd zijn gedaald.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Energie moeten er in september 1,5 miljoen vaten (van 159 liter) worden geleverd voor die reserves en dan nog eens 4,5 miljoen vaten in oktober, november en december. De opslagcapaciteit bedraagt meer dan 700 miljoen vaten.

Aan het begin van 2022 zaten er bijna 600 miljoen vaten in. Dat jaar maakte president Joe Biden nog 180 miljoen vaten vrij uit die voorraden om zo de sterk gestegen brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne te drukken. Daardoor daalden de voorraden naar het laagste niveau in veertig jaar. De VS spreken die voorraden ook aan in geval van nood, bijvoorbeeld als door orkanen de olieproductie wordt geraakt.

De VS legden de nationale strategische reserves aan in de nasleep van de oliecrisis van de jaren zeventig, die ontstond na een olieboycot door Arabische landen. Het gaat om ’s werelds grootste noodreserves van olie, ondergebracht in ondergrondse reservoirs in de zuidelijke staten Texas en Louisiana.