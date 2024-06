Werkgelegenheid in de VS flink harder gegroeid dan verwacht

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei flink harder gegroeid dan verwacht. In totaal kwamen er vorige maand 272.000 banen bij, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid in zijn belangrijke maandelijkse banenrapport. Economen rekenden in doorsnee op 180.000 nieuwe banen.

In april kwamen er in de VS 165.000 nieuwe banen bij, een aantal dat vrijdag naar beneden werd bijgesteld van 175.000. Verder is de werkloosheid in mei licht gestegen tot 4 procent, na eveneens een lichte stijging in april.

De situatie op de arbeidsmarkt in de VS speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Bij tekenen van een afzwakkende arbeidsmarkt zou de Amerikaanse centrale bank mogelijk eerder geneigd zijn de rente te verlagen. De Amerikaanse centrale bank vergadert volgende week over de rente. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente dan nog onveranderd zal laten om de hardnekkige inflatie te bestrijden.

Loonstrookverwerker ADP bracht zijn banenrapport eerder deze week al naar buiten. Daaruit kwam naar voren dat het aantal banen in de private sector in mei met 152.000 is toegenomen. Dat was minder dan verwacht. In het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid worden ook de banen in de publieke sector meegenomen.