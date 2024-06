Dag van de Bouw trekt ruim 73.000 bezoekers

Ruim 73.000 mensen hebben zaterdag op de Dag van de Bouw bouwplaatsen bezocht die normaal voor het publiek gesloten zijn, meldt organisator Bouwend Nederland. De branchevereniging wil met de openstelling meer begrip kweken voor de bouw en laten zien hoe divers de sector is.

Bezoekers konden terecht bij 154 bouwprojecten, waaronder een hoogspanningsstation in Zevenhuizen, een zwembad in Drachten en het hoofdstation in Groningen. In Kampen konden ze een wandeling maken over de bodem van een nieuwe sluis en in Den Haag was een rondleiding door het Binnenhof, dat nu verbouwd wordt.

Met 8000 bezoekers was de grote publiekstrekker de bouwput van de nieuwe snelweg A16 Rotterdam. Voor de gelegenheid waren de Rottemerentunnel en het viaduct over het Terbregseplein opengesteld. Dit jaar was de laatste keer dat dit project meedeed aan de Dag van de Bouw. In 2025 moet het 11 kilometer lange nieuwe stuk snelweg bij Rotterdam klaar zijn.