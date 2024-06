IMF roept rijke landen op begrotingstekort te verminderen

Grote economieën moeten hun begrotingstekort terugdringen. Dit zegt Gita Gopinath, hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tegen de Britse zakenkrant Financial Times (FT). Ze dringt er vooral bij de Verenigde Staten op aan dit te doen.

Volgens haar kunnen de VS dit doen dankzij de sterke groei van de grootste economie ter wereld. “In de VS zien we voldoende ruimte om de omvang van hun begrotingstekort te verminderen, ook gezien de kracht van de Amerikaanse economie”, zegt ze tegen FT. Washington kan wat haar betreft de uitgaven verminderen en de belastingen verhogen.

Het IMF meldde eerder voor de VS een begrotingstekort van 7,1 procent te verwachten volgend jaar. Dit is meer dan drie keer het gemiddelde van andere geavanceerde economieën, dat is namelijk 2 procent. Daarbij waarschuwde het IMF dat begrotingstekorten in de VS, maar ook in China, “aanzienlijke risico’s” voor de wereldeconomie met zich meebrengen.