TenneT: bouwen hoogspanningsstations is de oplossing voor vol net

Het bouwen van nieuwe hoogspanningsstations zoals die in Zevenhuizen is de oplossing voor de problemen op het stroomnet. Dit zegt een woordvoerder van netbeheerder TenneT tijdens de opening van de Dag van de Bouw in het Zuid-Hollandse dorp. De bouwlocatie en zo’n 150 andere projecten in Nederland zijn zaterdag open voor het publiek.

Op veel plekken in Nederland, bijvoorbeeld in de gemeente Zuidplas waar Zevenhuizen onder valt, is het stroomnet vol. Nieuwbouw en bedrijven moeten daarom wachten tot ze een nieuwe of zwaardere aansluiting krijgen. Komende jaren worden er volgens de woordvoerder honderden hoogspanningsstations bijgebouwd in Nederland. “Het is een gigantische opgave. Maar als alles klaar is, zijn er geen problemen meer”, stelt hij.