Witgoedproducent Miele schrapt 1300 banen in Duitsland

De Duitse witgoedproducent Miele is van plan tot 1300 banen te schrappen in Duitsland als gevolg van een zwakkere vraag naar zijn wasmachines, vaatwassers, stofzuigers, koelkasten, drogers en andere huishoudelijke apparatuur. Ook wijst het bedrijf op hogere kosten voor materialen, energie en lonen.

Het merendeel van het banenverlies treft Gütersloh, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar het bedrijf zijn hoofdkantoor en een productielocatie heeft. Er zullen maximaal 700 banen worden verplaatst van de wasmachineproductiefaciliteit naar een Poolse fabriek. De overige 600 banen moeten over de hele linie in alle Duitse vestigingen worden geschrapt.

In februari meldde Miele al dat het in totaal 2700 banen zou schrappen. Volgens de onderneming uit Gütersloh moet die ingreep samen met andere maatregelen zorgen voor “extra financiële flexibiliteit” van circa 500 miljoen euro in 2026. Miele telt nu wereldwijd ongeveer 23.000 werknemers, waarvan 11.800 in Duitsland.