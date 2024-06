Aramco plaatst meerderheid aandelen bij buitenlandse investeerders

Het grootste deel van de aandelen die Saudi Aramco vorige week in de verkoop heeft gedaan, is ondergebracht bij internationale investeerders. Dat heeft het Saudische staatsolieconcern zondag gemeld. De verkoop van de aandelen moest ruim 11 miljard dollar opbrengen.

Ingewijden hebben persbureau AFP verteld dat ongeveer 58 procent van de beschikbare aandelen aan buitenlandse investeerders is toegewezen. Zeven van de tien van hen zouden afkomstig zijn uit de Europese Unie en de Verenigde Staten.

De nieuwe opbrengst kan Saudi Aramco in staat stellen meer te investeren in zijn andere activiteiten, zoals aardgas, raffinage en chemicaliën. Het bedrijf is bezig om minder afhankelijk te worden van de productie en verkoop van olie.

Saudi Aramco maakte eind 2019 zijn debuut op de beurs in Riyad. Met die beursgang werd meer dan 29 miljard dollar opgehaald, waarmee het de grootste aandelenverkoop ooit was. Destijds werd ongeveer 23 procent van de aandelen toegewezen aan internationale investeerders.