Beursweek in het teken van rentebesluit Federal Reserve

Beleggers wereldwijd kijken deze week vooral naar de ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Daar vergadert de Federal Reserve dinsdag en woensdag over het rentebeleid. Op de financiële markten wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank het rentetarief opnieuw onveranderd laat. Na afloop geeft Fed-president Jerome Powell tijdens een persconferentie mogelijk meer inzicht over wanneer de rente wel omlaag gaat.

De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag nog met verliezen het weekend in. Aanleiding daarvoor was het belangrijke banenrapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt, dat veel beter uitviel dan verwacht. Volgens het ministerie van Arbeid kwamen er in mei 272.000 banen bij in de Verenigde Staten. Economen rekenden in doorsnee op 180.000 nieuwe banen. De cijfers spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Fed: bij een sterke arbeidsmarkt kan langer worden gewacht met een renteverlaging.

Voordat de Federal Reserve daarover beslist, komen op woensdag eerst nog inflatiecijfers over de maand mei naar buiten. Ook die worden in het besluit meegewogen. Vorige maand kwam het cijfer voor april nog overeen met de verwachtingen, al blijft de inflatie in de VS hardnekkig. Ook bleek dat de Amerikaanse consumentenbestedingen zwakker waren dan een maand eerder.

De ECB besloot afgelopen week de rentetarieven te verlagen, voor het eerst sinds 2019. Daartoe besloot de centrale bank omdat de inflatie in het eurogebied flink is afgezwakt. ECB-president Christine Lagarde hield echter een slag om de arm in een toelichting op de verlaging. “Er is nog een lange weg te gaan voordat de inflatie uit de economie is geknepen”, zei zij. Volgens Lagarde blijft het monetair beleid restrictief zolang dat nodig is om prijsstabiliteit op de langere termijn te waarborgen.

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag met een nieuw record van 923,71 punten het weekend in, na eerdere recordstanden op woensdag en donderdag. Dat kwam mede door de plussen van de chipbedrijven op het Beursplein 5. Die volgden op de sterke omzetgroei van de Taiwanese chipproducent TSMC. Dat grote concern profiteerde van een grote vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie en een herstel van de vraag naar smartphones.