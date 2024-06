Bronnen: Volvo verplaatst autoproductie van China naar België

De productie van elektrische auto’s door Volvo Car wordt verplaatst van China naar België. Daarmee sorteert de Zweedse autofabrikant voor op het aanstaande besluit van de Europese Unie, om al dan niet de importtarieven voor Chinese fabrikanten van elektrische auto’s te verhogen.

Dat meldt de Britse krant The Times op basis van ingewijden. Volvo Car is voor het grootste deel eigendom van de Chinese Zhejiang Geely Holding Group.

Het zou volgens de krant gaan om de productie van de modellen EX30 en EX90. De bronnen vertellen The Times dat het oorspronkelijke idee was om de verkoop van deze in China geproduceerde auto’s in Europa te stoppen. “Bronnen dicht bij het bedrijf benadrukten dat het opschorten van de verkoop van elektrische auto’s gemaakt in China niet langer werd overwogen”, schrijft het Britse dagblad nu.

De EU zal Chinese exporteurs van elektrische auto’s naar verwachting deze week inlichten over een mogelijke verhoging van de importtarieven. Die zou dan ingaan vanaf 4 juli. Op dit moment ligt dat tarief nog op 10 procent.

De handelsspanningen tussen de Europese Unie en China liepen op nadat Brussel onderzoek had aangekondigd naar subsidies voor elektrische auto’s uit het Aziatische land. Ook opende de Europese Commissie onlangs meerdere onderzoeken naar aanbestedingen waar Chinese bedrijven mogelijk met staatssteun aan meedoen.