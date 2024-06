Apple omlaag op Wall Street na presentatie nieuwe software iPhone

Beleggers op Wall Street waren maandag niet onder de indruk van een presentatie van techconcern Apple. Het Amerikaanse bedrijf onthulde de nieuwste versie van het iPhone-besturingssysteem op zijn jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars. Ook presenteerde Apple nieuwe functies op het gebied van kunstmatige intelligentie zoals het verbeteren van zelfgeschreven teksten. Desondanks werd het aandeel Apple 1,9 procent lager gezet.

De koersdaling heeft mogelijk te maken met vrees bij beleggers voor een herhaling van zetten. De koers van Apple gaat historisch gezien vaak omlaag op dagen dat topman Tim Cook technische vernieuwingen presenteert. Dit was bij acht van de afgelopen tien belangrijke toespraken van de topman het geval.

Verder waren aandelenhandelaren voorzichtig optimistisch gestemd aan het begin van de nieuwe beursweek. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de leenkosten nog onveranderd zal laten om de hardnekkige inflatie verder te bestrijden.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 38.868,04 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,3 procent op 5360,79 punten en techgraadmeter Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 17.192,53 punten.

Moderna verloor 1,6 procent, na testresultaten van een nieuw combinatievaccin tegen corona en griep van het bedrijf. Supermarktconcern Walmart profiteerde van een koopadvies van JPMorgan en klom 1,6 procent.

Southwest Airlines ging 7 procent omhoog. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft de activistische investeerder Elliott een belang van bijna 2 miljard dollar genomen in de luchtvaartmaatschappij.

Tesla verloor ruim 2 procent. Het Noorse staatsinvesteringsfonds liet afgelopen weekeinde weten tegen het beloningspakket van 56 miljard dollar voor topman Elon Musk te stemmen. Aandeelhouders van de elektrische autofabrikant stemmen donderdag over de megabeloning.

GameStop ging nog eens 12 procent omlaag. De verkoper van computerspellen kelderde vrijdag al ruim 39 procent, na tegenvallende kwartaalcijfers. Ook kondigde het bedrijf aan tot 75 miljoen aandelen te willen uitgeven. Daarnaast verscheen financieel analist Keith Gill, beter bekend als “Roaring Kitty”, voor het eerst in drie jaar weer live op YouTube. Gill was in 2021 een belangrijke aanjager van de zogeheten Reddit-rally, waarbij kleine beleggers op dat berichtennetwerk elkaar aanmoedigden in GameStop te stappen.