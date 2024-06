Apple onthult nieuw besturingssysteem iPhone

Apple onthulde maandag de nieuwste versie van het iPhone-besturingssysteem, iOS 18, op zijn jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars. Ook presenteerde het Amerikaanse techbedrijf nieuwe mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Het nieuwe AI-systeem genaamd Apple Intelligence biedt gebruikers allerlei functies zoals de mogelijkheid om zelfgeschreven teksten te verbeteren of teksten samen te vatten. Ook kan het systeem zelf een verhaal schrijven bij geselecteerde foto’s. Concurrenten als Google, Microsoft en Samsung bieden deze mogelijkheden al langer.

Softwaretopman Craig Federighi demonstreerde het nieuwe besturingssysteem tijdens het evenement op het Apple-hoofdkantoor in Cupertino, Californië. De vernieuwde software voor iPhones stelt gebruikers in staat hun applicaties aan te passen en te beveiligen. Voortaan kunnen apps ook afzonderlijk worden vergrendeld. Daarnaast zijn er uitgebreidere mogelijkheden voor e-mail en sms-berichten, zoals de optie om via satellietverbindingen berichten te versturen.

Apple kondigde ook aan dat zijn mixed-realitybril Vision Pro binnenkort buiten de Verenigde Staten te koop is. Wanneer de bril in Nederland verkrijgbaar is, is nog niet bekend. Met de bril kunnen computerbeelden over de realiteit heen worden gelegd door middel van camera’s die de omgeving om je heen tonen. In de VS kost de bril 3499 dollar.

Apple-topman Tim Cook staat onder druk om te bewijzen dat de iPhone-maker weer marktleider kan worden. Het bedrijf heeft al geruime tijd te maken met dalende verkopen. Vooral door een zwakke vraag naar smartphones in China ging de omzet in vijf van de afgelopen zes kwartalen omlaag.