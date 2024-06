Euro en Franse beurs centraal aan begin belangrijke Fed-week

Op de Europese beurzen gaat de aandacht maandag vooral uit naar de koers van de euro en de opening van de Franse aandelenmarkt. De euro zakte tot het laagste niveau in een maand tijd en de beurs in Parijs lijkt lager te gaan openen, na de aankondiging van de Franse president Emmanuel Macron om nieuwe parlementsverkiezingen in Frankrijk uit te schrijven.

Macron schreef de verkiezingen uit doordat zijn partij een grote nederlaag heeft geleden bij de Europese verkiezingen. Volgens een exitpoll heeft de radicaal-rechtse partij RN van Marine Le Pen twee keer zoveel stemmen gekregen als de partij van de president. De verrassende stap van Macron kan ervoor zorgen dat hij veel macht moet inleveren als de RN de komende verkiezingen wint. De euro noteerde op 1,0747 dollar, tegen 1,0806 dollar op vrijdag.

Uit de exitpolls van de verkiezingen voor het Europees Parlement blijkt verder dat de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP) van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen de grootste partij blijft. Over de hele linie lijken uiterst rechtse, eurosceptische en nationalistische partijen de grootste winst te boeken.

Beleggers kijken daarnaast uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. Op de financiële markten wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank het rentetarief opnieuw onveranderd laat. Na afloop geeft Fed-president Jerome Powell tijdens een persconferentie mogelijk meer inzicht over wanneer de rente wel omlaag gaat. Voordat de Fed over de rente beslist, komen op woensdag ook nog Amerikaanse inflatiecijfers over mei naar buiten.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een lager begin van de nieuwe beursweek. De Nikkei in Tokio klom 0,9 procent. De Japanse exportbedrijven profiteerden van een waardedaling van de yen ten opzichte van de dollar. Ook bleek dat de Japanse economie in het eerste kwartaal minder sterk is gekrompen dan eerder gemeld. In Australië, China, Hongkong en Taiwan hadden beleggers een vrije dag.

IMCD kondigde een kleine overname aan. De chemicaliëndistributeur koopt de Italiaanse distributeur in de farmaceutische industrie Selechimica. Het bedrijf heeft een omzet van zo’n 5 miljoen euro.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 75,70 dollar per vat. Brentolie kostte ook 0,2 procent meer, op 79,80 dollar per vat.