Euro zakt weg na uitschrijven vervroegde Franse verkiezingen

De euro heeft aan waarde verloren sinds president Emmanuel Macron vervroegde verkiezingen in Frankrijk heeft uitgeschreven. De waarde van de Europese munt daalde naar het laagste niveau in bijna een maand tijd. De Europese verkiezingen hebben ervoor gezorgd dat regerende partijen stemmen hebben ingeleverd, naast Frankrijk ook in Duitsland. Daardoor voorzien analisten extra druk op de euro.

De euro was maandagochtend 1,0751 dollar waard, tegen 1,0806 dollar bij het slot van de Europese beurshandel op vrijdag. Op die dag kwam ook een rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt naar buiten, waarvan de cijfers sterker waren dan verwacht. Die brachten de grootste waardedaling van de euro teweeg sinds april, doordat de dollar in waarde omhoogschoot omdat de Amerikaanse centrale bank mogelijk lang gaat wachten met het verlagen van de rente.

Analisten volgen de ontwikkelingen in Frankrijk op de voet, nu de voorlopige uitslagen van de Europese verkiezingen binnendruppelen. Zo lijkt de radicaal-rechtse partij RN van Marine Le Pen in dat land twee keer zoveel stemmen te hebben gekregen als de partij van Macron. Mocht RN de grootste worden na nationale verkiezingen, dan leidt dat tot minder inspraak van de president bij binnenlandse aangelegenheden.

“Dat is waarschijnlijk enigszins slecht nieuws voor de markten”, zegt hoofdeconoom Holger Schmieding van de Duitse investeringsbank Berenberg. “Het introduceert een onverwacht element van onzekerheid.” Jan von Gerich, analist bij de Scandinavische bankengroep Nordea, sluit zich daarbij aan. Volgens hem kan die onzekerheid leiden tot minder vertrouwen in de economie en de markt, “in ieder geval in Frankrijk”.

“Het vooruitzicht van een radicaal-rechtse overwinning in de Franse vervroegde verkiezingen kan de euro op de korte termijn onder druk houden”, stelt Mansoor Mohi-uddin, hoofdeconoom bij Bank of Singapore. Al verwacht hij dat de Amerikaanse data en het rentebeleid aldaar de belangrijkste factoren zullen blijven.