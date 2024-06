Franse beurs zakt na vervroegde verkiezingen, AEX ook lager

De beurs in Parijs ging maandag bijna 2 procent omlaag onder aanvoering van de Franse banken. De koersdaling volgde op de aankondiging van de Franse president Emmanuel Macron om nieuwe parlementsverkiezingen in Frankrijk uit te schrijven. Macron schreef de verkiezingen uit doordat zijn partij een grote nederlaag heeft geleden bij de Europese verkiezingen. De radicaal-rechtse partij RN van Marine Le Pen kreeg twee keer zo veel stemmen als de partij van de president.

De verrassende stap van Macron, die ervoor kan zorgen dat hij veel macht moet inleveren als de RN de komende verkiezingen wint, zette ook de euro onder druk. Volgens Macron is de uitslag van de Europese verkiezingen “geen goed resultaat voor partijen die Europa verdedigen”. De eenheidsmunt daalde tot het laagste niveau in een maand tijd en noteerde op 1,0752 dollar, tegen 1,0806 dollar op vrijdag.

De AEX-index zakte in de ochtendhandel 0,5 procent tot 918,83 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 910,47 punten. De beurs in Londen verloor 0,6 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,7 procent. In Duitsland leed de sociaaldemocratische SPD van bondskanselier Olaf Scholz bij de Europese verkiezingen een historisch verlies.

De centrumrechtse EVP van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, lijkt volgens de prognose veruit de grootste partij te blijven in Europa. Over de hele linie lijken uiterst rechtse, eurosceptische en nationalistische partijen wel de grootste winsten te boeken.

De Franse banken Société Générale, Crédit Agricole en BNP Paribas leverden tot 5,5 procent in. Een mogelijke winst van RN bij de komende verkiezingen zorgt volgens analisten voor meer onzekerheid over de Franse overheidsfinanciën.

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,4 procent. Besi stond bovenaan met een winst van 0,5 procent. Analisten van Deutsche Bank haalden het chipbedrijf van de verkooplijst af.

IMCD won 0,1 procent, na een kleine overname. De chemicaliëndistributeur koopt de Italiaanse distributeur in de farmaceutische industrie Selechimica. Het bedrijf heeft een omzet van zo’n 5 miljoen euro.

Beleggers kijken verder vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank het rentetarief opnieuw onveranderd laat.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 75,66 dollar per vat. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 79,82 dollar per vat.