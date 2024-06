Gasprijs daalt door afnemende zorgen over Noorse aanvoer

De Europese gasprijs is maandag verder gedaald door de afnemende zorgen over de aanvoer van gas uit Noorwegen. Afgelopen weekeinde werden de Noorse gasleveringen aan Europa namelijk weer hervat, nadat leveringen vorige week tijdelijk werden stopgezet door een barst in een pijplijn.

Door de onverwachte storing kon volgens de Noorse netbeheerder Gassco afgelopen week geen gas worden geleverd uit de grote productiefaciliteit Nyhamna en liep de gasprijs flink op. Noorwegen is door het wegvallen van Russisch gas door de invasie van Oekraïne, de grootste leverancier van aardgas aan Europa.

Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam daalde de prijs maandagochtend met 1,2 procent tot 32,72 euro per megawattuur, waarmee de daling van vrijdag werd voortgezet. Vorige week liep de gasprijs nog op tot ruim 37 euro per megawattuur.

Naast de hervatting van de Noorse leveringen wordt de gasprijs gedrukt door de hoge gasvoorraden in Europa. Die zitten nog steeds voor bijna 72 procent vol. Dat is ongewoon voor de tijd van het jaar. Ook zal de vraag naar gas waarschijnlijk gematigd blijven, gezien het trage economische herstel in de Europese Unie. Daarnaast lijken de temperaturen in het grootste deel van Noordwest-Europa voorlopig mild te blijven, waardoor de behoefte aan gas voor verkoeling afneemt.