Kosten huiseigenaren VS stegen met ruim een kwart sinds 2020

De kosten voor huiseigenaren in de Verenigde Staten zijn sinds 2020 met meer dan een kwart (26 procent) gestegen. Dit is het gevolg van stijgingen in uitgaven zoals belastingen, verzekeringen en nutsvoorzieningen, deels veroorzaakt door de hoge inflatie.

Volgens berekeningen van de Amerikaanse financiële website Bankrate bedroegen de gemiddelde jaarlijkse uitgaven voor het bezitten en onderhouden van een doorsnee eengezinswoning in maart 18.118 dollar (16.933 euro). Dit komt neer op 1510 dollar per maand, ongeveer 300 dollar meer dan vier jaar geleden toen de coronalockdowns begonnen. De bedragen zijn exclusief hypotheekbetalingen.

“Het was echt een openbaring om te zien hoeveel het kost om een huis te onderhouden. Je beseft pas hoeveel geld je elke maand en elk jaar in een woning steekt als je een huis bezit”, zegt een onderzoeker van Bankrate. De kosten hebben betrekking op onroerendgoedbelasting, opstalverzekering, energiekosten, internet- en kabelrekeningen, en onderhoudskosten. Vooral onderhoud wordt vaak onderschat door huiseigenaren.