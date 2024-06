Miljardenzaak tegen Meta mogelijk stopgezet

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten (Supreme Court) overweegt om de miljardenzaak die tegen Meta loopt om het Cambridge Analytica-schandaal stop te zetten. Meta stelt dat het beroep dat investeerders tegen het bedrijf aanspannen niet gegrond is, dat gaat de Supreme Court nu onderzoeken.

Meta, destijds bekend als Facebook, kwam in 2018 in opspraak toen via de media naar buitenkwam dat het Britse onderzoeksbedrijf Cambridge Analytica de data van miljoenen Facebook-gebruikers analyseerde zonder hun toestemming voor gepersonaliseerde politieke advertenties. Meta-topman Mark Zuckerberg moest voor het Amerikaans Congres verschijnen om een verklaring af te leggen, maar dat vonden investeerders onvoldoende en stellen dat Meta niet duidelijk genoeg was.

De zaak die nu nog tegen Meta loopt richt zich op de verklaringen die het bedrijf aflegde nog voor de onthullingen naar buitenkwamen in de media. Mede daardoor zou de koers van het bedrijf historisch diep gekelderd zijn, maar Meta beweert dat de informatie waarmee het destijds kwam al veel langer publiek was en destijds geen invloed had op de koers.

Mocht het Hooggerechtshof de zaak voortzetten, dan staat er 2 miljard dollar op het spel voor Meta. Er wordt naar verwachting rond oktober een besluit genomen.